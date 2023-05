Monza - Lecce 0 - 1 | salentini salvi con gol al 101'

Le parole di Marco Baroni, tecnico del, dopo la vittoria contro ilche vale la salvezza per i giallorossi Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delche vale la salvezza per i giallorossi. Di ...Alle 15 si sono giocate Bologna - Napoli e. Al Dall'Ara finisce 2 - 2 e sfuma per gli azzurri il record di punti in campionato. Il, grazie alla vittoria per 1 - 0 all'U - Power ...Ildi Baroni è salvo aritmeticamente grazie al successo per 1 - 0 acon un gol su calcio di rigore al 101'. Una gara intensa e vibrante nel finale che ha decretato il successo e la permanenza ...

Monza-Lecce, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Una vittoria che vale la salvezza aritmetica. Il Lecce di Marco Baroni fa festa a Monza dopo una partita tesa e con pochissime emozioni, a decidere il."E' stata una partita decisa dagli episodi, purtroppo oggi ci e' girata male. Ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, la prestazione c'e' ...