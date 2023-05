Monza-Lecce 0-1 | salentini salvi con gol al 101?

(Di domenica 28 maggio 2023) Falcone para un rigore, Colombo firma la salvezza Ildi Baroni è salvo aritmeticamente grazie al successo per 1-0 acon un gol su calcio di rigore al?. Una gara intensa e vibrante nel finale che ha decretato il successo e la permanenza in Serie A dei. Poco da raccontare infatti nel primo tempo con ritmi abbastanza bassi. Nella ripresa la squadra di Palladino tiene di più palla senza riuscire a rendersi pericoloso, fino all’84’ quando, dopo un controllo al Var, viene concesso un calcio di rigore alper un fallo di Baschirotto. Gytkaer calcia forte a incrociare verso il palo di sinistra, ma il portiere giallorosso Falcone allunga il braccio destro e respinge a mano aperta compiendo una grandissima parata e salvando i suoi. Nel lunghissimo recupero arriva invece il calcio ...

SALVO Ilinvece ha ottenuto in extremis i punti che servivano per conquistare la salvezza , sul campo del. Se avesse pareggiato, sarebbe stato leggermente a rischio: nell'ipotesi, ...Commenta per primo L'analisi di Raffaele Palladino , tecnico del, a DAZN dopo la sconfitta con il. 'Sapevamo che questa era una partita complicata, ovviamente ci tenevamo a regalare un gioia ai nostri tifosi vista la cornice di pubblico. Era l'ultima ...1 Nel post partita con l'Udinese l'allenatore delMarco Baroni era stato profetico: ' Colombo è un ragazzo di qualità, abbiamo bisogno di lui '. ...il gol salvezza nella vittoria contro il. ...

L’urlo di Colombo! Il Lecce sbanca Monza al 101’ e si salva La Gazzetta dello Sport

L'analisi di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, a DAZN dopo la sconfitta con il Lecce. "Sapevamo che questa era una partita complicata, ovviamente ci tenevamo a regalare un gioia ai nostri tifosi ...