Monza-Lecce 0-1 | il Lecce è salvo con gol su rigore all’undicesimo minuto di recupero Calcio serie A | con il realizzatore Colombo l' eroe giallorosso è il portiere Falcone che ha parato la massima punizione concessa ai brianzoli a dieci minuti dalla fine

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilad una giornata dal termine del campionato è. La certezza è arrivata grazie soprattutto alche hauned alcalciato dadi. Il pareggio dei salentini è contemporaneo alle sconfitte delle dirette concorrenti. Ilquintultimo ha 36 punti in classifica, cinque in più di Spezia e Verona. Già retrocesse Cremonese e Sampdoria, resta da stabilire l’ultima retrocessione. L'articolo0-1, il ...

Ora si stanno giocando Bologna - Napoli e. Alle 18 c'è Lazio - Cremonese, alle 20.45 chiude Juventus - Milan. La 37esima, e penultima, giornata di campionato si è aperta venerdì con il ...All'U Power Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U Power Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...Il 'Vichingo' - che ha fallito il rigore della possibile vittoria contro il- lasceràda svincolato e in entrata piace il jolly offensivo Okereke, in partenza dalla Cremonese e che ...

Monza-Lecce, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Gioia al fotofinish con il rigore realizzato dall’attaccante giallorosso al 100esimo minuto. Col Bologna in casa sarà festa ...Nel secondo tempo cala verso il nulla come tutto il Lecce. Askildsen 6: schierato da Baroni inaspettatamente ... Sradica decine e decine di palloni dai piedi dei giocatori del Monza e spesso si va a ...