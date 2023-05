Montevergine | 900 anni dopo la salvezza di San Gugliemo | il pilastro della pace in Occidente Foto

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUna giornata lunga e carica di emozioni, quella vissuta da migliaia di persone giunte a, anche molti pellegrini a piedi, per celebrare i nove secoli di vita dalla fondazione dell’Abbazia, avvenuta per opera di San Guglielmo da Vercelli, che giunse sul monte del Partenio nel 1123 e oggi è patrono d’Irpinia. L’asceta che voleva raggiungere Gerusalemme e che invece, ridotto in fin di vita dai briganti, una volta guarito tornò indietro e arrivato in Irpinia capì a quale vocazione era chiamato. Intorno a lui, sulla cima del Partenio chiamata Vergine perchè non ancora violata da nessun intervento umano, si radunarono presto molti uomini, desiderosi di ritirarsi a pregare e lavorare. Nacque così la Congregazione verginianacui consacrazione ufficiale si celebrano adesso i 900, e che subito ...

Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, incontrando i giornalisti prima di presiedere la concelebrazione per l'avvio dell'anno giubilare dell'abbazia di Montevergine. È l'accorato appello che il Cardinale Parolin ha lanciato dall'altare del Santuario di Montevergine. Per il Giubileo dell'antico Monastero, fondato 900 anni fa da San Guglielmo da Vercelli, alla Madonna il mondo che cerca la pace.

Montevergine, è il giorno del Giubileo: 900 anni di devozione ilmattino.it

"È importante tenere presenti e vive le nostre radici cristiane per sostenere il nostro impegno civile nella società e, come insegna Papa Francesco, per essere vicini e prendersi cura delle persone ne ..."Può essere un pericolo dare la chiave della propria casa a qualcuno: può entrare in qualsiasi momento. So però che sarò sempre ben accolto". (ANSA) ...