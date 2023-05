Mondiali Under 20 | il possibile tabellone dell’Italia | ottavo di finale da brividi

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Mondiale20 che si sta giocando in Argentina sta regalando emozioni: l’Italia sta regalando emozioni. Il cammino dei ragazzi guidati da mister Carmine Nunziata prosegue spedito. Nella serata di ieri gli Azzurrini hanno staccato il pass per gli ottavi didella competizione, superando agevolmente la Repubblica Dominicana con un risultato netto: 0-3 all’Estadio malvinas Argentinas di Mendoza. Una grande prestazione per la Nazionale italiana. Serviva l’Italia vista contro il Brasile campione del Sudamerica nella gara d’esordio, e così è stato. L’undici del ct Nunziata ha spazzato via la Repubblica Dominicana con tre reti (sarebbero potute essere quattro ma quella di Daniele Montevago è stata annullata dal VAR per un fuorigioco influente di Tommaso Baldanzi). A sbloccare il match ci ha pensato, al 19esimo, il numero 8 che potremmo già ...

Il calendario degli ottavi di finale dei20 2023: ecco il programma, le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv e streaming della fase a eliminazione diretta della manifestazione che si disputa in Argentina. ...L'Italia si è qualificata agli ottavi di finale dei20 2023 : ecco le informazioni su data, canale, prossima avversaria, orario, diretta tv e streaming del prossimo match degli azzurrini. La squadra di Nunziata ha concluso la fase a ...Aidi calcio20 in corso in Argentina, l'Italia ha battuto 3 - 0 la Repubblica Domenicana e si è qualificata come seconda del gruppo D, conquistando il pass per gli ottavi di finale della ...

Mondiale Under 20, l’Italia batte la Repubblica Domenicana e vola agli ottavi La Gazzetta dello Sport

I bianconeri valutano la clausola da poco più di 9 milioni dell’argentino, mentre lo svedese è in bilico al Tottenham ...Un gol per lanciarsi ma soprattutto per lanciare l'Italia Under 20 con il cuore oltre l'ostacolo: la nazionale degli azzurrini vola agli ottavi di finale del Mondiale di categoria che si ...