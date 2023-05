Mobilità insegnanti di religione cattolica 2023 | esiti il 30 maggio

... un docente di scienze (A050), 4 docenti di inglese (AB24) e ben 8 docentitecnico ... tutti in una sola tornata di, a chiedere il trasferimento per andare via dalla stessa scuola. A ...... da alcuni genitori presenti e dalle, abbiamo potuto allargare il discorso ad un più ampio concetto disostenibile e di comportamenti responsabili nelle scelte quotidiane'. ...... da alcuni genitori presenti e dalle, abbiamo potuto allargare il discorso ad un più ampio concetto disostenibile e di comportamenti responsabili nelle scelte quotidiane'. ...

Mobilità, i docenti “scappano” da Milano: “Cara e inquinata, per mio figlio preferisco il mare” Orizzonte Scuola