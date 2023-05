Milano | 18enne accoltellato da coetanei in centro

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 28 maggio 2023) Il giovane è ricoverato in gravi condizioni, il ferimento nei pressi di Piazza Gae Aulenti. Indagini in corso Unegiziano è ricoverato in gravi condizioni, non in pericolo di vita, dopo essere stato aggredito eieri sera alle 19.30 nei pressi di Piazza Gae Aulenti, in pieno. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono sulle tracce degli aggressori. I fatti sono accaduti in via Fratelli Castiglioni, a pochi metri dall’ iconica piazza deldi, affollata da giovani e turisti all’orario dell’aperitivo. Verosimilmente, dopo una lite, un giovane egiziano di 18 anni, è stato aggredito da due, anche loro di origini africane, che lo hanno violentemente colpito prima con calci e pugni, per poi ferirlo con una ...