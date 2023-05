... a fare la parte del leone è, come prevedibile, l'Inter: fra Champions e Coppa Italia, il nome della formazione nerazzurra è stato pronunciato 4.318 volte, quasi il doppio rispetto al(2.411), ......sportivo e di aver saputo dell'accordo raggiunto con Giuntoli (sidi un contratto di 5 anni) solo a cose fatte. I nomi indicati da Max erano altri (Ricky Massara, attuale diesse del, che ...Il primo tempochiaramente friulano, ma a poco a poco i granata cambiano passo ed entrano in ... Oggi tutte le restanti partite, in coda alle 20,30 il big match tra Juventus ea Torino. ...

Milan, parla Openda: “Futuro Concentrato solo sul Lens” Pianeta Milan

La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...Il direttore di Milan Tv, Mauro Suma, ha detto la sua sulle vicende rossonere nel suo editoriale per Milannews.it. Le sue parole: "Ci sono, mediamente, due-tre polpette avvelenate che ...