(Di domenica 28 maggio 2023) In una storia corredata da una sua foto da ragazza, la scrittrice dice: 'A vent'anni leggo un libro reportage di Gad Lerner che si intitola 'Operai'. Lo prendo in biblioteca perché voglio capire. ...

'L'arrivo di questo nuovo fascismo era prevedibile, vi spiego perché'. Queste le parole della scrittrice, che ha usato Instagram per ripercorrere in una serie di storie gli ultimi trent'anni della politica italiana. La sua riflessione inizia così: 'I fatti di queste settimane hanno spinto ...Altri articoli di Vanity Fair che ti potrebbero interessare: Luca Barbareschi: 3 motivi per cui le sue parole sono pericolose: 7 cose che ci insegna il suo tumore sulla vita, la morte, ..., e in realtà non solo lei, non ha dubbi: la situazione politica attuale in Italia non può essere una sorpresa perché tanti sono stati i segnali che sono andati in questa direzione negli ...

Michela Murgia: "L'arrivo del nuovo fascismo era prevedibile. Ci sono stati eventi rivelatori: eccoli" L'HuffPost

Per l'ennesima volta la scrittrice torna a collegare l'azione del centrodestra con quella del Ventennio fascista e questa volta lo fa con ben 50 storie su Instagram senza capo né coda ...La scrittrice in una serie di storie su Instagram ripercorre gli ultimi trent'anni della politica italiana: "Non siamo arrivati a questo punto di ...