Miami - Boston da cardiopalma | guarda la partita più incredibile di questi playoff

Derrick White eroe per una notte inHeats -Celtics. Sotto di 1 a 3 secondi dalla fine, devia a canestro un errore da tre punti di Marcus ...Un canestro a rimbalzo di Derrick White a un centesimo di secondo dalla fine regala al'incredibile vittoria in gara - 6, dopo che tre tiri liberi ...Top scorer per, Jayson Tatum con 31 punti. Tra le fila diil migliore è stato il solito Butler con 24 ...

NBA, Derrick White salva i Celtics e condanna gli Heat: la serie va a gara-7 Sky Sport

I Miami Heat sono arrivati a un passo dalla vittoria della serie, ma il canestro allo scadere di Derrick White ha regalato ai Boston Celtics il successo in Gara 6 e la possibilità di ...Celtics e Heat di nuovo a confronto in Gara 7 per il secondo anno: è la prima volta dal 1994/95, quando accadde per 4 squadre ...