Mercato Napoli | ritorno di fiamma | l’ex Koulibaly vuole rientrare

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 28 maggio 2023) Con la stagione ormai alle battute conclusive ormai manca sempre meno alestivo e ilstarebbe valutando i possibili colpi da mettere a segno tra pochi mesi. Riguardo il reparto difensivo gli azzurri sarebbero alle prese con le varie richieste delle big europee per Kim e nelle ultime ore, come rivela Il Mattino, sarebbe venuto allo scoperto il profilo deldifensore dei campanicome rimpiazzo. Il giocatore senegalese si sarebbe già pentito del passaggio al Chelsea e adesso starebbe spingendo per tornare in Italia., Senegalpunta alOltre ai vari obiettivi diper il, nelle idee della ...