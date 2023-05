Meloni vuole vincere la sfida epocale con il maltempo | il piano

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 maggio 2023) «Mettere in sicurezza l'Italia è una. Stiamo purtroppo scontando decenni di scelte mancate e di ritardi e l'idea, errata, che la cura del territorio non fosse un investimento strategico. Bisogna cambiare paradigma». Giorgia, in un'intervista al Messaggero, lancia un messaggio chiaro su una delle priorità dei prossimi mesi di governo. Il premier ha assicurato che la scelta sul commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna sarà ponderata: «Valuteremo le competenze e sceglieremo il profilo più adatto». Ferma restando la collaborazione con il governatore Stefano Bonaccini: «I partiti sono una cosa, le istituzioni un'altra, dunque è un dovere collaborare per risolvere i problemi dei cittadini. Non c'è niente di eccezionale in quello che stiamo facendo con il presidente Bonaccini e mi stupisce che qualcuno possa ...