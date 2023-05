Meloni | “Porterò l’Italia nella Terza Repubblica La collaborazione con Bonaccini? Un dovere istituzionale”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 28 maggio 2023) «Abbiamo preso un impegno chiaro con il popolo italiano e intendiamo rispettarlo: chi vince le elezioni deve poter governare per cinque anni, avere gli strumenti per farlo con velocità ed efficienza, e alla fine rimettersi al giudizio del popolo. Senza ribaltoni, senza inciuci di Palazzo, senza giochi di poltrone. Far entrareè un obiettivo a portata di mano». Così il presidente del Consiglio Giorgiain un’intervista a 360 gradi al Messaggero. «Per noi gli obiettivi irrinunciabili sono due: la stabilità dei governi e delle legislature, e il rispetto del voto dei cittadini nelle urne. Su questi due obiettivi abbiamo avviato un’interlocuzione con le forze di opposizione per capire su quale modello, e ce ne sono tanti, possa essere raggiunta la più ampia ...