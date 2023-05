MedFilm Festival in Marocco – 2° edizione

(Di domenica 28 maggio 2023) MEDITERRANEO UN MARE DI CINEMA Rabat, 1-4 giugno – Cinéma Renaissance Marrakech, 8-11 giugno – ESAV École Supérieure des Arts Visuels In vista della 29°del, a Roma dal 9 al 19 novembre 2023, l’Associazione Methexis Onlus rafforza il dialogo con i Paesi mediterranei e, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto di Cultura a Rabat, e con il patrocinio del MIC, punta verso sud per la secondadiin, dal 1 al 4 giugno a Rabat, e dal 8 all’11 giugno a Marrakech con una selezione di 13 titoli, italiani e mediterranei, per rinsaldare il forte legame tra Italia ee celebrare una cultura comune. Con una storia trentennale, il...

