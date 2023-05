Mattarella stronca la censura di sinistra e azzera Schlein

(Di domenica 28 maggio 2023) L'occasione è il centenario della nascita di don Milani. Sergioarriva in elicottero a Barbiana, minuscola località appenninica nel comune di Vicchio del Mugello (Firenze), per partecipare all'evento in memoria dell'educatore che legò la sua esistenza a dare un'opportunità di vita ai bambini più poveri. Nel discorso di apertura delle celebrazioni, il presidente della Repubblica ricorda che «la scuola di Barbiana durava tutto il giorno, cercava di infondere la voglia di imparare, la disponibilità a lavorare insieme agli altri». E, soprattutto, «cercava di instaurare l'abitudine a osservare le cose del mondo con spirito critico. Senza sottrarsi mai al confronto, senza pretendere di mettere a tacere qualcuno, tantomeno un libro o la sua presentazione. Insomma, invitava a saper discernere». Il pensiero non può non andare a ciò che è accaduto sabato 20 maggio al ...

