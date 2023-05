Massimo Boldi confessa | “L’ultimo film con Christian De Sica non faceva ridere | era fatto in economia e noi avevamo le bollette da pagare”

(Di domenica 28 maggio 2023) Vacanze su Marte “non. Era unin, bisognava lavorare, c’era stato il Covid e noileda. Ma non è venuto bene: se non c’è un minimo di verità nella trama non funziona”. Parola diche in queldiretto da Neri Parenti era protagonista conDee che si è raccontato in una lunga intervista a La Repubblica. A proposito di Dee della ‘separazione’ artistica ha precisato: “Chi lo dice non conosce né l’amicizia che ci lega da più di 50 anni né, con lui è impossibile litigare alsi discute”....

Un omaggio ad ENZO JANNACCI tra musica e amici di una vita ospiti sul palco Diego Abatantuono, Ale&Franz,, Elio, Francesco Gabbani, J - Ax, Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ornella Vanoni Un omaggio a Enzo Jannacci, tra musica e amici di una vita. A dieci anni dalla scomparsa di Enzo, nel ...Il video della rocambolesca disavventura, cheha vissuto sabato scorso a Milano, è ancora virale sui social network. E non poteva essere altrimenti, visto il clamore suscitato dall'episodio. L'attore sembrava essere nel bel mezzo di ...... la quale durante l'intervento del giornalista, ha detto di voler chiudere il prima possibile il blocco per dare poi spazio a: 'Se no non abbiamo più tempo … C'èche ...

Boldi racconta: "In vacanza su Marte non faceva ridere, con De Sica mai litigato" La Gazzetta dello Sport

In una recente intervista, il comico e attore ha parlato della sua carriera e dei suoi ultimi lavori nel mondo dei cinepanettoni.Massimo Boldi svela che In Vacanza su Marte non faceva ridere, con De Sica non ha litigato, la passione per le donne suo punto debole ...