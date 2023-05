Maria De Filippi potrebbe avere un nuovo ruolo in Mediaset

Destravolge Amici: spuntano due "nuovi" nomi... la velenosissima frecciatina dell'ex partecipante Forse alcuni non lo sanno, ma Antonella Fiordelisi diventa famosissima grazie a questo programma diDe. Partecipa come tentatrice e si ...Ieri, sabato 27 maggio, è finita la storia dell'ultima coppia di Uomini e Donne a lasciare il programma di Canale5 condotto daDe: quella formata da Carlo Alberto Mancini e dalla tronista Nicole Santinelli . L'annuncio è stato dato dall'ex corteggiatore con una diretta Instagram che ha suscitato non poche ...

Maria De Filippi e il futuro a Mediaset: Berlusconi potrebbe offrirle un ruolo maggiore in azienda Fanpage.it

"Buon pomeriggio a tutti faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo, non sono morto..." ...L'appuntamento con Uomini e donne chiude i battenti anche con la versione story: dal 29 maggio arriva una nuova soap ...