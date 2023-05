Maria De Filippi e l’addio alla conduzione | cosa sta succedendo

(Di domenica 28 maggio 2023) È tempo di grandi rivoluzioni televisive, sia in Rai che a Mediaset. Se da una parte, infatti, la televisione pubblica nazionale sta facendo i conti con un vero e proprio restyling (anche politico) che è stato matrice deldi Fabio Fazio e Lucia Annunziata, anche a Mediaset si vociferano grandi cambiamenti. In particolare, proprio in queste ore stanno girando diversi rumor secondo i quali il volto di punta di Mediaset, ovveroDe, potrebbe lasciare ladelle sue trasmissioni per avere un altro tipo di ruolo “dietro le quinte” dell’azienda.Deabbandona la: quale sarà il suo nuovo ruolo L’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo sembra abbia messo a dura provaDe...

Uomini e Donne, alleanza tra Tina e Gemma:Decostretta a intervenire, cosa è successo Uomini e Donne, lite tra Elio e Tina Cipollari. L'opinionista esplode: 'Str***o, oggi finisce male'...Addio a Kledi Kadiu, scrivono diverse pagine social, si parla di un colpo al cuore per il noto ex professore del programma tv Amici diDe. La voce inizia a girare e ben presto i fan più preoccupati, così come alcuni parenti e amici ignari del ballerino, si trovano a fare le loro condoglianze. Dopo ore di apprensione e ...La popolare trasmissione Amici, condotta daDe, si appresta a vivere un momento di cambiamento con l'introduzione di nuovi insegnanti di grande calibro. Da quando la notizia ...

Maria De Filippi e il futuro a Mediaset: Berlusconi potrebbe offrirle un ruolo maggiore in azienda Fanpage.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Una ex dama del trono over di Uomini e Donne si trova adesso in difficoltà economiche: che cos'è successo dopo la fama in tv