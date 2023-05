Mamma ingiusta | l' ira furibonda di Luxuria su Arisa | tutta colpa della Meloni

(Di domenica 28 maggio 2023) Vladimirmette nel mirino. La cantante, nel corso dell'ultima puntata de La Confessione di Peter Gomez ha parlato di Giorgiaesprimendo sul premier un giudizio positivo: "Giorgiami piace perché ha molta cazzimma - ha detto la cantante -. Sui diritti LGBTQ+ le sue non sono posizioni aperte ma secondo me si comporta dasevera e spaventata. Ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo". E ancora: "Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l'amore di farle capire certe cose, perché lei è veramente una che può portarci ad alti livelli, ha la cazzimma e noi serve una persona così - ha continua-. Le sue non sono posizioni aperte, però secondo me lei si comporta come una ...

... non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è una". Arisa contro i ...... non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è una".... non fare figli e figliastri lasciando indietro uno solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è una. Il VIDEO in apertura e chiusura ...

Polemica su Arisa, 'Meloni su Lgbtq+ come una mamma severa' Agenzia ANSA

Agenzia Luxuria, mamma che fa figli e figliastri non severa ma ingiusta – Polemica sui social per le parole di Arisa sulla premier Giorgia Meloni. “Giorgia Meloni – ha detto la… Leggi ...ROMA. Polemica sui social per le parole di Arisa sulla premier Giorgia Meloni. "Giorgia Meloni - ha detto la cantante in tv a La Confessione di Peter Gomez su Nove - mi piace perché ha molta cazzimma.