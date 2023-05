Magnifica Italscherma agli EuroUnder 23 | gli Azzurrini conquistano 11 medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 28 maggio 2023) Budapest – “Italia al vertice, sempre protagonista in una competizione d’altissimo livello tecnico”. Parole del Consigliere federale Guido Di Guida, Capo delegazione della scherma azzurra a Budapest, nel tracciare il bilancio della spedizione italiana ai Campionati Europei Under 23. Il tricolore è salito 11 volte sul podio, di cui due sul gradino più alto. Il secondo posto nel Medere dietro la Francia, che di mede ne ha vinte meno (otto) ma prevale per il maggior numero di ori (cinque), esprime in maniera chiara la bontà della prestazione azzurra. “È stato un Europeo Under 23 davvero interessante, un’edizione da record di partecipanti nella storia della categoria – il commento di Guido Di Guida –. Molto bene i nostri atleti: chiudere con due titoli, due argenti e sette bronzi non era affatto scontato, e avremmo anche potuto vincere almeno un ...