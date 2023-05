Maccarese | blitz del Nas al ristorante cinese | sequestrati 40 chili di pesce scaduto

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 28 maggio 2023) Fiumicino – In queste ore, i Carabinieri del Gruppo di Roma Ostia coadiuvati dai colleghi dei reparti specializzati del NAS e del NIL nonché del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’area del litorale, tra Ostia e Fiumicino. Nello specifico, a, i Carabinieri del N.A.S e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno controllato un ristorate gestito da un cittadino, sanzionato per un totale di 4.500 euro, con contestuale alienazione di circa 40di prodotti ittici scaduti; mentre in un supermercato di Fiumicino sono state imposte dai militari delle prescrizioni strutturali, senza elevare sanzioni. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...