All'undicesimo minuto di recupero, poi, un mani dello stesso attaccante danese viene punito da Doveri con un altro rigore:dal dischetto non trema, calcia centrale e regala la permanenza in ...... Bozzetto fischia tre volte e il Renate esplode in unliberatorio che corona un percorso lungo ... Tanzi,, Pellegrino, Sassudelli, Kamal, Pini, Zaccaria, Agliardi. All. Savoldi 7. SUDTIROL (...... triste ma accettabile, poi il Lecce, triste e incazzato anche per quell'eurogol di. Da lì ... All'espulsionee sveglio papà che mi scusa. Gli ultimi dieci minuti li guardo velocizzati, è ...

L’urlo di Colombo! Il Lecce sbanca Monza al 101’ e si salva La Gazzetta dello Sport