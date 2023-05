Luis Enrique l' uomo giusto per il Napoli?

ha aperto alla possibilità di approdare a Napoli nella prossima stagione, De Laurentiis dovrà lavorare sull'ingaggioha aperto alla possibilità di approdare a Napoli nella ...No, il presidente si scontra con una convinzione di base che ha le sue radici nella passione diper la Premier League. Contattando direttamente l'ex ct della Spagna De Laurentiis ha già ...... vedremo se rimarrà a Firenze o sarà attratto dalle sirene dei campani , che sembrano essere divisi tra un profilo giovane come Italiano o un profilo internazionale e da sogno come. In ...

De Laurentiis chiama Luis Enrique: Premier lontana, ascolterà il Napoli La Gazzetta dello Sport

Chi potrebbe prendere il posto di Spalletti a Napoli Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero solo due alternative a Luis Enrique.Il Napoli aspetta la risposta del tecnico spagnolo, che riflette seriamente. DeLa gli ha proposto un Napoli giovane, con Osi e Kvara come argomenti principali De Laurentiis vuole Luis Enrique perché i ...