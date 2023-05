Luis Enrique | l' agente chiede 10 milioni netti | il Napoli può arrivare poco oltre i cinque Gazzetta

La forbice rimane larga, ma se il tecnico sarà convinto del progetto del Napoli non si impunterà sull'aspetto economico Spain's coachreacts during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Morocco and Spain at the Education City Stadium in Al - Rayyan, west of Doha on December 6, 2022. (Photo by Glyn ...Riscontri positivi dal suo entourage dopo la telefonata di De Laurentiis Mg Milano 06/10/2021 - Uefa Nations League / Italia - Spagna / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:L'...In un primo momento il suo agente aveva detto no, ma il presidente ha saputo toccare le corde giuste facendo sentire l'ex ct apprezzato e ricercato La telefonata di De Laurentiis aè stata importante. Fino a quel momento, l'ex commissario tecnico della Spagna aveva in mente solo la Premier, ma il presidente è riuscito a fare breccia e ora il Napoli è diventato un ...

Sky, Compagnoni boccia l'idea Luis Enrique: "Un visionario, ma al Napoli serve un pragmatico" Tutto Napoli

L’ex c.t. della Spagna Luis Enrique è la prima scelta del presidente De Laurentiis, contatti già avviati. Il modello spagnolo e la regia dall’alto degli allenamenti ...Inviato a Castel Volturno Il Napoli sta scandagliando vari fronti anche in questo caldo week end di fine maggio. E ci vuole tempo per esaminare tutte le opportunità. Ci vuole tempo ...