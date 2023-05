Luciana Manfra | chi è l’ultima moglie di Little Tony “Molto più giovane di lui”

Luciana Manfra, chi è la seconda moglie di Little Tony: età, vita privata, matrimonio True News

Sei curioso di conoscere i segreti della vita privata di Little Tony, l’amato artista italiano Scopriamo insieme i dettagli sulle sue mogli. La prima moglie: Giuliana Brugnoli Little Tony, ...Little Tony, l’iconico cantante italiano e voce di “Cuore Matto”, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. Con una carriera che si è estesa per decenni, ha conquistato ...