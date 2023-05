Lucia Annunziata a Mezz’Ora in Più | «Lascio la conduzione ma rimango fino a fine stagione»

(Di domenica 28 maggio 2023) «Qualcuno ha sentito delle mie dimissioni. Voglio precisare che, secondo gli accordi con l’azienda, lascerò questa trasmissione ma completerò laandando avanti con le puntategiugno: state con noi le prossime domeniche». È con queste parole cheha parlato ai telespettatori facendo riferimento alla decisione di rassegnare le dimissioni dalla Rai poco dopo l’annuncio dei nuovi direttori della tv di Stato. Nella lettera inviata ai nuovi vertici Rai,aveva sottolineato di non condividere «nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai: riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a ...

Nel comunicato, aveva anche attaccato anche Fabio Fazio eper il loro imminente addio alla Rai , accusandoli di voler vittimizzarsi. Non è un segreto, inoltre, l'orientamento ...'Mentre Fabio Fazio efanno le vittime senza che nessuno li avesse cacciati, il primo è miliardario e la seconda forse avrà un futuro - spero per lei - nelle prossime europee del Pd, ...È con queste parole cheha parlato ai telespettatori facendo riferimento alla decisione di rassegnare le dimissioni dalla Rai poco dopo l'annuncio dei nuovi direttori della tv di ...

Lucia Annunziata con la voce rotta in tv: si commuove per gli agricoltori di Ravenna Corriere TV

Per l'ufficialità dei palinsesti ci sarà da attendere ancora poco più di un mese: la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 7 luglio, quando l'ad della ...Con le nuove nomine Rai, il valzer, per i nuovi conduttori delle trasmissioni di punta nella nuova stagione, è già iniziato. Il totonomi entra nel vivo, ma non solo. Tra il nuovo ...