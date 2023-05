Luca Onestini dopo le polemiche scarica pacchi di aiuti per gli sfollati dell' alluvione in Romagna | ' Poche parole e molti fatti'

, ex concorrente del GfVip 7 negli ultimi giorni è finito nel mirino dei social dopo aver pubblicato un video TikTok che ha fatto molto discutere. L'ex gieffino avrebbe sponsorizzato un ...si fa "perdonare" dopo il recente scivolone. L'ex Vippone nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche social per via di alcune Instagram Stories in cui realizzava una ...Micol continua a sentire anche Nicole Murgia e. Si era mormorato di un triangolo tra i due ex gieffini e Ivana Mrazova , smentito anche questo dall'Incorvaia, la quale, ha invece ...

Luca Onestini (dopo le polemiche) scarica pacchi di aiuti per gli sfollati dell'alluvione in Romagna: «Poche p leggo.it

Luca Onestini, ex concorrente del GfVip 7 negli ultimi giorni è finito nel mirino dei social dopo aver pubblicato un video TikTok che ha ...A seguito delle numerose critiche ricevute sui social, Luca Onestini aiuta gli sfollati dopo l'alluvione in Emilia Romagna ...