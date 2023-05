Luca Daffrè e Alessandra Somensi | l’occasione che non hanno saputo sfruttare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 28 maggio 2023)Somesi avevano rilasciato un’intervista il settimanale di Uomini E Donne prima di annunciare la rottura: avevano una grande occasione Già quandoera stato annunciato come nuovo tronista, il web avevo iniziato a storcere il naso. Dopo aver avuto il suo percorso quattro anni fa, corteggiando Angela Nasti,non era stato scelto, ma aveva ugualmente iniziato il suo percorso lavorativo all’interno della televisione. Partecipa come tentatore a Temptation Island, ma sarà l’Isola dei Famosi a rappresentare per lui è un grandissimo successo. Ecco perché, dopo tutto questo popolarità, i telespettatori proprio non avevano intenzione di guardare il suo percorso di conoscenza:è talmente tanto bello che non ci pare abbia avuto ...