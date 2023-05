Lorella Cuccarini | pronta a dire addio ad Amici? Le ultime indiscrezioni

Potremmo non rivedere, nella prossima edizione di Amici , ancheLa prof di canto è oramai un volto noto e apprezzato dai fan del talent di Maria De Filippi su Canale5 e per la stagione 23 potrebbe non far parte del corpo docenti. Amici 23, ...Tra i tanti rumors c'è anche quello dell'arrivo di Laura Tecce, alla quale affidare un programma pomeridiano che sia tale da dare filo da torcere a Tagatà su La7. E dubbi, pare stiano iniziando a ...Mediaset,lascia per la Rai L'indiscrezione - bomba

Da Pino Insegno a Lorella Cuccarini: chi va via, chi resta e chi torna nella Rai di Giorgia Meloni Fanpage.it

Chi saranno i professori della prossima edizione di Amici Sembra che, oltre ad Arisa e Raimondo Todaro, ora anche Lorella Cuccarini potrebbe essere in forse. Vediamo insieme cosa sappiamo!Un frullatore di nomi e format. Sembra questa la fotografia che meglio ritrae il presente della Rai, all'indomani dell'ultima tornata di nomine con cui si punta a ridisegnare ...