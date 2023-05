(Di domenica 28 maggio 2023) Dal successo in Argentina con la telenovela Violetta (era Francesca e fra riprese e tour dell, rimase in Sudamerica dal 2011 al 2014) alla maternità, per la trentatreenne...

Dal successo in Argentina con la telenovela Violetta (era Francesca e fra riprese e tour del musical, rimase in Sudamerica dal 2011 al 2014) alla maternità, per la trentatreennec'è stato di tutto: un marito, due dischi, due libri, una tournée mondiale, una partecipazione al Festival di Sanremo, la conduzione di Italia's Got Talent su SkyUno, delle Iene su ...L'energia dell'esibizione di Marracash ha accompagnato la serata che ha visto tra i vari ospiti, Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer,, Beatrice ...Chi èè nata nel 1990 in provincia di Udine. Ha partecipato a diversi concorsi letterari e canori e ha da sempre nutrito una profonda passione per la musica. Nel ...

Lodovica Comello: «Diventare madre è dura e sono entrata in crisi. Dopo Sanremo ho chiuso con la musica» ilmessaggero.it

Dal successo in Argentina con la telenovela Violetta (era Francesca e fra riprese e tour del musical, rimase in Sudamerica dal 2011 al 2014) alla maternità, per la trentatreenne ...Belvedere Vodka svela Chrome, bottiglia in formato magnum luminoso e personalizzabile in un evento esclusivo a Milano ...