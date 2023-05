“Lo sposo indeciso” al cinema con Ilenia Pastorelli e Gianmarco Tognazzi

(Di domenica 28 maggio 2023) ROMA – Un matrimonio da favola? Nonostante le enormi differenze sociali e culturali Gianni e Samantha hanno deciso di sposarsi, inconsapevoli che sul loro amore incombe una terribile maledizione che è pronta a scatenarsi proprio nel giorno delle nozze. “Lo” sarà il film di apertura del 69° Taormina Film Festival (al via venerdì 23 giugno), mentre a partire dal prossimo 29 giugno il lungometraggio arriverà in tutte le saletografiche italiane con Europictures. La regia è di Giorgio Amato, con un ricchissimo cast:, Stefano Pesce, Morena Gentile, Giulia Gualano, Mimmo Ruggiero, Jenny De Nucci, Lucia Guzzardi, Martin Loberto, Pietro Romano, Jozef Gjura, Valentina Paterna, Marco Minetti e Gilles Rocca. Da segnalare ...

