Lo sloveno Primoz Roglic vince il Giro d’Italia | Mark Cavendish si aggiudica l' ultima tappa

LoRoglic ha vinto la 106/a edizione del Giro d'Italia che si è concluso oggi con la 21/a tappa da Roma a Roma di 126 chilometri con arrivo ai Fori Imperiali . Mark Cavendish ha vinto in ......per chiudere oggi senza problemi Mark Cavendish vince in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia 2023 a Roma mentreRoglic vince il Giro numero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo...Qualche istante dopo lo sprint vincente dell'ex campione del mondo,Roglic ha potuto alzare le braccia in maglia rosa. Un solo, vaghissimo brivido per loquando ai - 7 Geraint Thomas ...

Giro d’Italia, 20° tappa Tarvisio-Monte Lussari: vince lo sloveno Primoz Roglic (nonostante un problema OGGI

Anche l'ultimissimo tassello del puzzle va al suo posto. Superata senza intoppi anche la passerella finale nella capita, Primoz Roglic può esultare e godersi anche l'ufficialità dl suo risultato: il v ...Ecco la classifica generale finale del Giro d'Italia 2023 che si è concluso con la vittoria di Primoz Roglic. Ultima tappa a Cavendish.