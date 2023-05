Liverpool | Roberto Firmino in gol alla sua ultima partita con i ‘Reds’ | News

Si accontenta dell'Europa League il, troppo discontinuo durante l'anno, e il Brighton del nostroDe Zerbi, che con il suo calcio ha fatto divertire tutto il Regno Unito. Va in ...Il, già certo del 5° posto, chiude con un clamoroso 4 - 4 in casa del già retrocesso Southampton. In gol, per il momentaneo 2 - 0 Reds al 14', ancheFirmino, all'ultimo atto alla ......per primo L'età di Karim Benzema rende necessaria per il Real Madrid la ricerca di un sostituto eFirmino è uno dei favoriti, secondo Sky Sport . L'attaccante brasiliano lascia il...

Firmino in Spagna Dopo il divorzio dal Liverpool il Real Madrid starebbe guardando con interesse al brasiliano Roberto Firmino lascerà il Liverpool a parametro zero, come già annunciato dallo stesso ...Il Milan guarda in Inghilterra per rinforzare la rosa della prossima stagione. Come riporta l'emittente BBC, oltre a Ruben Loftus-Cheek del Chelsea.