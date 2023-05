LIVE Verona-Empoli 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 28 maggio 2023) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Marcantonio Bentegodi' di. FORMAZIONI UFFICIALI- EMPOLIVERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, ...Commenta per primo Un solo risultato: vincere. Non ha alternative ilche ha una grande chance quest'oggi contro l'Empoli al Bentegodi: prendersi i tre punti e scavalcare lo Spezia al quart'ultimo posto. Un successo avvicinerebbe non poco gli scaligeri alla ...Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,e Empoli si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...

Verona-Empoli, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Serie A 2022/2023, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Verona-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Sfida salvezza al Bentegodi, con il Verona che ha la possibilità di tirarsi fuori dalla zona retrocessione, superando lo Spezia. Nell'Hellas assente Verdi, si rivede Miguel Veloso. Empoli senza Caputo ...