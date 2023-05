LIVE Sonego-Shelton | Roland Garros 2023 in DIRETTA | dopo Isner-Borges tocca al torinese

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Nunoha vinto il primo set per 6-4 nei confronti di John, con un break acquisito nel terzo gioco. 13:24 Il primo match sul Court 13 è appena terminato, e ha visto la bielorussa Irina Shymanovich, proveniente dalle qualificazioni, eliminare l’ungherese Panna Udvardy per 6-7(6) 6-3 6-1. Tra poco sarà la volta di Johne Nuno, con l’americano in crisi di fiducia da febbraio e sfavorito nei confronti del portoghese. A seguire, finalmente, Lorenzoe Ben. Il precedente di Cincinnati – Il tabellone maschile delBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel ...

...3.435 punti - 1 2 (18) Lorenzo Musetti 2.040 3 (20) Matteo Berrettini 1.832 4 (48) Lorenzo... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ...Di seguito tutti i risultatied aggiornati minuto per minuto . PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ROLAND GARROS ATP TABELLONE ROLAND GARROS WTA DOMENICA 28 MAGGIO 1T:- ...SEGUI ILDI- SHELTON PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Shelton scenderanno in campo oggi (domenica 28 maggio) . I due giocatori sono pianificati come terzo e ...

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2023 in DIRETTA: match difficile contro l'emergente americano

ROLAND GARROS - In casa Italia sono ben 5 match in programma nel DAY1: Camila Giorgi, Sara Errani; Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti.La Diretta LIVE in streaming GRATIS del match tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton, valido per il primo turno del Roland Garros ...