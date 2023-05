LIVE Sonego-Shelton | Roland Garros 2023 in DIRETTA | Borges avanti contro Isner | poi tocca al torinese

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00 Nuno, con qualche patema di troppo, vince il terzo set al tie-break per 7-3 dopo esser statoper 5-3 e aver subito ilbreak da parte di John. Il portoghese è2 set a 1; potrebbe mancare sempre meno a. O forse no. Punteggio attuale: 6-4 5-7 7-6(3). 15:05 Johnpareggia i conti vincendo (con rilevante aiuto da parte di) il secondo set per 7-5. 14:15 Nunoha vinto il primo set per 6-4 nei confronti di John, con un break acquisito nel terzo gioco. 13:24 Il primo match sul Court 13 è appena terminato, e ha visto la bielorussa Irina ...

...3.435 punti - 1 2 (18) Lorenzo Musetti 2.040 3 (20) Matteo Berrettini 1.832 4 (48) Lorenzo... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ...Di seguito tutti i risultatied aggiornati minuto per minuto . PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ROLAND GARROS ATP TABELLONE ROLAND GARROS WTA DOMENICA 28 MAGGIO 1T:- ...SEGUI ILDI- SHELTON PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Shelton scenderanno in campo oggi (domenica 28 maggio) . I due giocatori sono pianificati come terzo e ...

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2023 in DIRETTA: match difficile contro l'emergente americano OA Sport

Shelton-Sonego è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.ROLAND GARROS - In casa Italia sono ben 5 match in programma nel DAY1: Camila Giorgi, Sara Errani; Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti.