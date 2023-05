LIVE Sonego-Shelton 6-4 3-6 6-3 6-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | il torinese esordisce con il successo e chiude la giornata perfetta per l’Italia

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra, con l’ottimo 58% di punti vinti sulla seconda da parte del. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di! Gransoprattutto perchési è dovuto mettere in corsa dopo un secondo set nel quale aveva subito un ribaltamento importante. Prossimo avversario il vincente tra Mannarino e Humbert. E FINISCE QUI, VINCE LORENZO6-4 3-6 6-3 6-3!peranche in virtù della vittoria di Sara Errani 3-6 6-4 6-2 su Jil Teichmann! Vantaggio, MATCH POINT: recupero lungo di. 40-40 Mette in rete la ...

... mentreperde tre posizioni. A Parigi Alcaraz, Medvedev e Djokovic si giocheranno la vetta della classifica mondiale. L'aggiornamento del ranking prima del secondo Slam dell'anno (da ...Arnaldi (vittoria su Galan) vola al secondo turno come Musetti (ok contro Ymer), lo stesso prova a fare. Tra le donne avanti Giorgi (superata la Cornet), ora tocca alla Errani . Segui la ......3.435 punti - 1 2 (18) Lorenzo Musetti 2.040 3 (20) Matteo Berrettini 1.832 4 (48) Lorenzo... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ...

LIVE Sonego-Shelton, Roland Garros 2023 in DIRETTA: match difficile contro l'emergente americano OA Sport

Inizia lo Slam sul rosso: il sanremese in campo con Galan, Khachanov passa al 5°, Camila sul centrale. In campo oggi anche Errani, Sonego e Musetti ...Open di Francia, al via il primo turno sulla terra rossa parigina: Arnaldi in campo, esordio anche il toscano e il piemontese. Due azzurre, Giorgi ed Errani, protagoniste nel femminile ...