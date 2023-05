LIVE Sonego-Shelton 5-4 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4, prima vincente esterna di. Per il piemontese ora chance di servire per chiudere il set. 40-15 Prima centrale e palla corta diche sfruttalontano. 30-15 Si difende bene a rete, lascia però tanto campo a. Il torinese spreca malamente colpendo male di dritto in avanzamento. 15-15 Di nuovo, come all’inizio, cerca di girarsi per giocare il dritto lungolinea; gli rimane in corridoio. 0-15 Dritto in rete di. 5-3, se ne va il dritto di. 40-0 Palla corta a seguire la seconda di servizio disulla qualeneanche parte. 30-0 Il ...