LIVE Rovigo-Padova 13-9 | Finale Top10 rugby 2023 in DIRETTA | piazzato di Montemauri in avvio di ripresa

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50?- Non sbaglia139. 49?- Attacco multifase dei rodigini, che guadagnano un calcio di punizione. 47?- Arriva il turnover in favore di, con il piloneno che perde la legatura e regala il calcio agli avversari. 45?- Diederich Ferrario con un gran calcio alleggerisce la pressione del Petrarca. 43?- Ottima contesa dei patavini, che recuperano il pallone. 42?- Gran calcio diche permette adi entrare nei 22 avversari. 42?- Trotta protesta e viene sanzionato. Intransigente l’arbitro, come aveva peraltro promesso. 41?- Riparte l’incontro con il drop di. SECONDO TEMPO 22:06 ...

... Rai ed Eleven Sports, la sfida tra Femi - CZe Petrarca Rugby sarà trasmessa in diretta in ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......Su Rai Due dalle 21 per il Campionato Italiano Top 10 2022/23 di Rugby la finale tra Femi CZ...41 - NON C'E' FUMO SENZA FUOCO 05:39 - DUE PER TRE - MASCHERE TV8 20:05 - PaddockGP Monaco (...... Serie Bkt, Serie C e tutto lo sportsu DAZN Attiva DAZN e scopri le altre offerte aggiornate ... Mirko Fusi e Michele Carrera Rugby Peroni Top 10 Finale 28 - mag 21:15Petrarca vs Padova (...

LIVE Rovigo-Padova, Finale Top10 rugby 2023 in DIRETTA: in palio lo scudetto dalle 21.15 OA Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Rovigo-Padova, finale del Top10 rugby 2023. Alle ore 21.15, presso lo Stadio Lanfranchi di Parma, scatta ...