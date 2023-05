LIVE Musetti-Ymer | Roland Garros 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via della partita

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 L’ultimo incontro ufficiale del tennista toscano risale agli ottavi di finale dell’ATP Master 1000 di Roma, quando è stato eliminato per 7-5, 7-5 da Stefanos Tsitsipas. 16.28 Sul campo numero 7 inizia il secondo Slamstagione per. Il tennista azzurro dovrà vedersela per la prima volta nella sua carriera da professionistica con il più giovane dei fratelli, numero 52 del ranking ATP. 16.25 Elise Mertens batte Viktoria Hruncakova per 6-1, 6-4 ed accede al secondo turno del. Tra qualche minuto sul campo 7 sarà la volta di Lorenzoe di Mikael. 15.38 Terminato il primo set tra Mertens ed Hruncakova, con la tennista belga che ha ...

PARIGI (FRANCIA) - Primo turno al Roland Garros , secondo torneo del Grande Slam al via sulla terra rossa del XVI arrondissement di Parigi . Oggi (28 maggio) gli azzurri Arnaldi,e Sonego sfideranno rispettivamente Galan, Ymer e Shelton , poi due azzurre ( Giorgi ed Errani ) in campo nel femminile. Segui la diretta della ...Nella prima giornata di incontri a Parigi scende subito in campo Lorenzo, opposto allo svedese Mikael Ymer, n. 53 al mondo. Tra i due c'è un solo precedente giocato su cemento indoor, vinto dall'azzurro in tre set. La sfida sarà in diretta su Eurosport 2 (canale ...... I MIGLIORI 20 ITALIANI (28 - 05 - 2023) 1 (9) Jannik Sinner 3.435 punti - 1 2 (18) Lorenzo... PEPPERSTONE ATPRACE TO TURIN (prima del Roland Garros) 1 Daniil Medvedev 4.310 punti 2 Carlos ...

Open di Francia, al via il primo turno sulla terra rossa parigina: Arnaldi in campo, esordio anche il toscano e il piemontese. Due azzurre, Giorgi ed Errani, protagoniste nel femminile ...Inizia lo Slam sul rosso: il sanremese in campo con Galan, Khachanov passa al 5°, Camila sul centrale. In campo oggi anche Errani, Sonego e Musetti ...