(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro di primo turno del. Quest’oggiildel tennistain una partita da noncontro Mikael, il più giovane tra i due fratelli nonché il primonel ranking ATP, alla posizione numero 53. L’ultimo torneo giocato da Lorenzoè stato l’ATP Master 1000 di Roma, in cui si è arreso a Stefanos Tsitsipas con un doppio 7-5 negli ottavi di finale. Il tennista, fino ad ora, non ha disputato una ...

Lorenzo, n.18 ATP e 17esima testa di serie, affronta lo svedese Mikhael Ymer , n.53 del ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE QUALIFICAZIONI MASCHILI Per quanto riguarda gli altri 6 ...IN AGGIORNAMENTO Meno fortunato Lorenzo, n.18 ATP e 17esima testa di serie, che affronta ...SCORE TABELLONE SINGOLARE MASCHILE 25 maggio 2023vs M. Ymer L. Sonego vs [30] B. Shelton F. Fognini vs [10] F. Auger - Aliassime M. ... Solo con la piattaforma instreaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi ...

LIVE Musetti-Ymer, Roland Garros 2023 in DIRETTA: inizia il cammino del toscano, svedese da non sottovalutare OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Ymer, incontro di primo turno del Roland Garros 2023. Quest'oggi inizi ...Esordio al Roland Garros 2023 per Lorenzo Musetti. Il toscano, alla sua terza esperienza da professionista sui campi parigini, è atteso dal confronto con lo svedese Mikael Ymer, in chiusura di program ...