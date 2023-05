LIVE Musetti-Ymer | 7-5 | 0-1 Roland Garros 2023 in DIRETTA | game fiume ad aprire il secondo set

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Brutta smorzata giocata da, che dà la possibilità addi chiudere facilmente il punto. 15-0 Strappa il movimento con il dritto, con la palla che termina larga. 1-0 Gioco: pizzica la riga lo svedese, che conquista ilpiù lungo della partita, durato 11 minuti. Ad-40 Ancora molto lontano dalla linea di fondo campo, con lo svedese che nuovamente sceglie di giocare lo schema smorzata-passante. 40-40 Scambio prolungato in cuiprima prova a costruirsi il punto, poi a causa di un rovescio rimasto corto è costretto a tornare indietro venendo punito dall’italiano. Seconda di servizio. Ad-40 Altra palla corta tentata dallo svedese, che poi chiude con il ...

PARIGI (FRANCIA) - Primo turno al Roland Garros , secondo torneo del Grande Slam al via sulla terra rossa del XVI arrondissement di Parigi . Oggi (28 maggio) gli azzurri Arnaldi,e Sonego sfideranno rispettivamente Galan, Ymer e Shelton , poi due azzurre ( Giorgi ed Errani ) in campo nel femminile. Segui la diretta della ...Nella prima giornata di incontri a Parigi scende subito in campo Lorenzo, opposto allo svedese Mikael Ymer, n. 53 al mondo. Tra i due c'è un solo precedente giocato su cemento indoor, vinto dall'azzurro in tre set. La sfida sarà in diretta su Eurosport 2 (canale ...

Open di Francia, al via il primo turno sulla terra rossa parigina: Arnaldi in campo, esordio anche il toscano e il piemontese. Due azzurre, Giorgi ed Errani, protagoniste nel femminile ...Inizia lo Slam sul rosso: il sanremese in campo con Galan, Khachanov passa al 5°, Camila sul centrale. In campo oggi anche Errani, Sonego e Musetti ...