LIVE Musetti-Ymer | 7-5 | 0-0 Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set faticando più del previsto

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 Gioco eset: con ilACE della partita l’italiano conquista ilparziale. 40-30 Termina di poco larga l’accelerazione di rovescio di, che aveva preso l’iniziativa con la risposta. Seconda di servizio. 30-30 Ottima prima lavorata verso il centro per, che poi chiude con il dritto inside-out. 15-30 Pulisce la riga il passante di rovescio dello svedese, che aveva chiamato a rete l’avversario con una palla corta. 15-15 Servizio ad uscire e rovescio lungolineante per. 0-15 Il nastro accomoda la palla ad, che vede l’avversario molto lontano dalla linea di fondo campo e lo punisce con la smorzata ...

Stabili Sinner,e Berrettini, mentre Sonego perde tre posizioni. A Parigi Alcaraz, Medvedev ... L'aggiornamento del ranking prima del secondo Slam dell'anno (da domenica 28 maggio su ...PARIGI (FRANCIA) - Primo turno al Roland Garros , secondo torneo del Grande Slam al via sulla terra rossa del XVI arrondissement di Parigi . Oggi (28 maggio) gli azzurri Arnaldi,e Sonego sfideranno rispettivamente Galan, Ymer e Shelton , poi due azzurre ( Giorgi ed Errani ) in campo nel femminile. Segui la diretta della ...Nella prima giornata di incontri a Parigi scende subito in campo Lorenzo, opposto allo svedese Mikael Ymer, n. 53 al mondo. Tra i due c'è un solo precedente giocato su cemento indoor, vinto dall'azzurro in tre set. La sfida sarà in diretta su Eurosport 2 (canale ...

