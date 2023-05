LIVE Monza-Lecce 0-0 | occasione per Ciurria

(Di domenica 28 maggio 2023) Nella 37esima giornata di Serie A, ilospita il, in un match in cui si intersecano la speranze dei brianzoli di qualificarsi per...

All'U Power Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'U Power Stadium,e Lecce si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...Formazioni ufficiali Bologna - Napoli e- LecceBOLOGNA (4 - 3 - 3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer, Arnautovic, Barrow. All. Motta. ...VIDEO Il tabellino di- Lecce 0 - 0 ((3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota, Petagna. All. Palladino ...

Dopo il primo tempo il Lecce pareggia a Monza per 0-0 al termine di 45' minuti in cui i giallorossi sono ben messi in campo e presidiano tutti gli spazi. Così il Monza non trova sbocchi ...