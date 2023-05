LIVE Lazio-Cremonese 2-0 | Hysaj e Milinkovic-Savic!

FORMAZIONI UFFICIALI- CREMONESELAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. SarriCREMONESE (4 - 4 - 2): ...ROMA - Una festa per la. All'Olimpico contro la Cremonese s i festeggerà il decennale del 26 maggio, si riaccoglierà Lulic all'Olimpico, ci sarà la Champions da festeggiare, si lotterà per il secondo posto. Il tutto ...All'Olimpico, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Cremonese si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...

Lazio-Cremonese 2-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. DA QUI SCARICA LA NOSTRA APP. PER SEMPRE GRATIS RINGRAZIAMO I NOSTRI SP ...Campionato Serie A TIM 2022-2023 | 37ª giornata Domenica 28 maggio 2023, ore 18:00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - CREMONESE 1-0 (4' Hysaj) LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, ...