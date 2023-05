LIVE – Giro d’Italia 2023 | ventunesima tappa Roma-Roma | aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 28 maggio 2023) Lascritta dellae ultimadel, che si chiude oggi con la passerella finale lungo le vie dilunga 135 chilometri. Dopo un primo tratto in linea, i 6 giri del circuito di oltre 13 km porteranno il gruppo sul traguardo finale di Via dei Fori Imperiali. Tutto pronto per il trionfo di Primoz Roglic, ma i velocisti vorranno giocarsi il prestigioso successo di: occhi puntati ovviamente su Jonathan Milan, ma gli avversari non mancheranno. Sportface vi racconterà la giornata conclusiva fin dalla partenza, senza farvi perdere assolutamente nulla. DOVE VEDERE LAINSegui ila partire dalle 15:30 PER AGGIORNARE IL ...

Sul circuito cittadino di Monaco va in scena il GP di MonteCarlo e siamo pronti a raccontarvelo in diretta,per, con la nostra diretta testuale . Luogo: Monte Carlo, circuito cittadino del ...Infatti, sono riuscito a mantenere la mia posizione in partenza, sono riuscito a fare ilpiù veloce di pochissimo, ma sono comunque riuscito a ottenere il punteggio pieno per questa gara. Quindi ...... "Lucky", "Quelli che non hanno età", fino ai successi più recenti, per una grande festasotto ... gli Eiffel 65 ripartono, nel 2010, con il "New Planet Tour", che li porterà inper l'Europa e ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ci siamo, ecco le Tre Cime di Lavaredo! OA Sport

Il 33enne sloveno della Jumbo-Visma Primo Roglic vince la tesissima cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari davanti al gallese Geraint Thomas che arriva a 40" perdendo così la… Leggi ...Sul circuito di Monte Carlo, scatta il sesto GP della stagione 2023. Segui l'azione in pista, giro per giro, con la nostra diretta testuale ...