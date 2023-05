LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ritmo blando in avvio | 100 km all’arrivo

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.29 Roglic sta ora parlando e ridendo con Geraint Thomas, suo principale rivale in questa Corsa Rosa. 16.27 100 km al traguardo. 16.24 A dettare ilin testa al gruppo c’è la Jumbo – Visma. 16.21 Ora di fianco a Roglic c’è l’italiano Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), che sta facendo i complimenti allo sloveno per la vittoria di questo. 16.18 Arriva anche Primoz Roglic a brindare. 16.15 Si festeggia con il calice in mano nelle ammiraglie della Jumbo – Visma. 16.12 Il gruppo arriva al mare. Ora inversione a U e ci si dirige nuovamente verso la zona di partenza. 16.09 Problema alla ruota posteriore per Fernando Gaviria (Movistar). 16.06 Mancano 115 ...

26' - Barrow punta Rrahmani, si accentra e prova il destro a: il tiro si spegne sul fondo. 23' - Bologna in evidente difficoltà in questa fase, diversi errori in fase di appoggio che ...Sul circuito cittadino di Monaco va in scena il GP di MonteCarlo e siamo pronti a raccontarvelo in diretta,per, con la nostra diretta testuale . Luogo: Monte Carlo, circuito cittadino del ...Infatti, sono riuscito a mantenere la mia posizione in partenza, sono riuscito a fare ilpiù veloce di pochissimo, ma sono comunque riuscito a ottenere il punteggio pieno per questa gara. Quindi ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ci siamo, ecco le Tre Cime di Lavaredo! OA Sport

63' - GOL DEL BOLOGNA! Sansone punta Bereszynski e calcia a giro: Gollini devia ma sulla respinta arriva Ferguson che insacca a porta vuota, 60' - Triplo cambio nel Bologna: dentro Zirkzee, Sansone e ...Se non sei riuscito a vedere live il gran premio di F1, nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di vedere e rivedere tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport ...