LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | Verstappen vicino al successo | Ferrari lontane dal podio

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 La pista si sta asciugando progressivamente, ma non a sufficienza per consentire l’utilizzo della gomma slick negli ultimi giri. -9 Tsunoda va dritto alla staccata di Mirabeau e perde altre due posizioni, ripartendo 13° alle spalle del suo compagno di squadra De Vries. Sainz continua a mettere pressione a Gasly per il settimo posto. -10 Tsunoda è in grandissima difficoltà sul bagnato con l’AlphaTauri e viene passato da entrambe le McLaren, uscendo così dalla zona punti. -11 Gasly ha tagliato la chicane del porto e viene ammonito con un warning ufficiale. Se dovesse ripetere lo stesso errore, il francese dell’Alpine verrebbe penalizzato e Sainz passerebbe automaticamente in settima posizione. -12 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 1 2 Fernando ALONSO Aston ...

Ballardini vedi anche Bayernvince Bundesliga, harakiri Borussia all'ultima giornata Le probabili formazioni di Juventus - Milan (alle 20.45) JUVENTUS (3 - 4 - 3): Szczesny; Gatti, Bremer,...F1: segui in diretta il GP diMinì, corsa da campione Primo. Davanti a tutti. Dopo una corsa da campione . E da trionfatore meritatissimo, con punti pesanti che lo rilanciano in ...Sul circuito cittadino diva in scena il GP di MonteCarlo e siamo pronti a raccontarvelo in diretta, giro per giro, con la nostra diretta testuale . Luogo: Monte Carlo, circuito cittadino del ...

Formula 1, GP Monaco: la diretta live da Monte-Carlo Sky Sport

Di Redazione Sport Il pilota della Ferrari retrocesso di tre posizioni in griglia di partenza, da terzo a sesto. Ecco cosa è successo Charles Leclerc penalizzato di tre posizioni in griglia di… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23 Alonso ai box per montare però le gomme medie! Ocon, Hamilton, Russell e Gasly passano invece alle intermedie! -24 Bottas e Stroll sono i primi a montare ...