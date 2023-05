LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | Verstappen leader davanti ad Alonso | sta arrivando la pioggia!

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-26 Il cielo è sempre più minaccioso! Sta piovendo forte a Montecarlo in alcune curve! -27 Red Bull segnala avia radio qualche goccia di pioggia in alcuni punti del circuito. Per il momento nulla di rilevante, ma la situazione è in costante evoluzione… -28 A questo punto è Russell a fare la danza della pioggia… Il britannico della Mercedes potrebbe giocarsi il jolly da podio! -29 Alpine richiama ai box Gasly per il pit-stop, ma il francese torna in pista alle spalle di Leclerc in ottava posizione. -30 Adesso la pioggia sembra davvero vicina al circuito monegasco! Potrebbe cambiare tutto! Leclerc rischia di aver perso una grande chance…. -31 CLASSIFICA AGGIORNATA: 1 MaxRed Bull Racing– – 2 FernandoAston ...

Ballardini vedi anche Bayernvince Bundesliga, harakiri Borussia all'ultima giornata Le probabili formazioni di Juventus - Milan (alle 20.45) JUVENTUS (3 - 4 - 3): Szczesny; Gatti, Bremer,...F1: segui in diretta il GP diMinì, corsa da campione Primo. Davanti a tutti. Dopo una corsa da campione . E da trionfatore meritatissimo, con punti pesanti che lo rilanciano in ...Sul circuito cittadino diva in scena il GP di MonteCarlo e siamo pronti a raccontarvelo in diretta, giro per giro, con la nostra diretta testuale . Luogo: Monte Carlo, circuito cittadino del ...

Formula 1, GP Monaco: la diretta live da Monte-Carlo Sky Sport

Il racconto in diretta del GP di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Si corre sul circuito di Montecarlo. Sono previsti 78 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 2 ...Se non sei riuscito a vedere live il gran premio di F1, nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di vedere e rivedere tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport ...