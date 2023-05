LIVE F1 | GP Monaco 2023 in DIRETTA | alle 15 00 la partenza | rischio pioggia all’orizzonte

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. ORARIO GARA DI OGGI SU TV8 Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di– La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alladel GP di, settimo round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Montecarlo prepariamoci per una gara entusiasmante in cui tutto potrebbe cambiare in un istante per via delle caratteristiche particolari del tracciato monegasco, dovendo tenere conto anche del meteo, variabile in questa domenica nel ...